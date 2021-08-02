Губернатор Игорь Руденя поблагодарил десантников из Тверской области за службу Родине

Губернатор обратился к тверским десантникам в связи с их праздником Фото: ПТО

2 августа - День ВДВ. К воинам-десантникам, ветеранам ВДВ из Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- Наши десантники стали воплощением мужества, беззаветной преданности своей стране. Многие жители тверского региона с честью прошли школу Воздушно-десантных войск и сегодня хранят верность боевому братству, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, подготовке призывников к службе в армии. Благодарю всех, кто носил и носит голубые береты, за службу Родине, за пример, который вы подаете подрастающему поколению, - отметил Игорь Руденя.

В Твери ветераны ВДВ совершают автопробег по городу с БТР во главе колонны.

Митингов и шествий в связи с пандемией не запланировано.

Десантники по традиции возложат цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, памятнику Герою Советского Союза, основателю и легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову.