В Твери из-за работ на теплосетях до 16 августа перекроют бульвар Радищева

В Твери на две недели перекроют движение на бульваре Радищева Фото: Алина НИЗАМОВА

В центре Твери с 10:00 утра 2 августа до 17:00 вечера 16 августа в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе будет ограничено движение и парковка всех видов транспорта по нечетной стороне бульвара Радищева, на участке от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта.

Ресурсоснабжающей организации предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Радищева. На месте установлены дорожные знаки и ограждения. Ищите пути объезда.

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