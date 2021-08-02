МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном дожде 2 августа

2 августа в Тверской области будет тепло и дождливо Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей что днём, 2 августа, в регионе ожидается сильный дождь.

При этом, по прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +28 градусов, не исключены грозы. Ночью +11... +16. Влажность воздуха в ночные часы может достигать 95%. К середине недели днем +19... +24 градуса. Облачно.

Жителям напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на улице в непогоду. Водителей призывают быть внимательнее и осторожнее на дорогах.