В Тверской области нашёлся хозяин собаки, которую спасли из ямы с битумом

Хозяин ухаживает и отмывает собаку. Фото: предоставлено волонтером Ириной.

Как писала сегодня, 1 августа, "КП"-Тверь" и многие другие СМИ, в Максатихе спасли от гибели в битумной яме собаку. И вот нашелся её хозяин.

Перепуганное тихо погружающееся в черную липкую жижу животное увидели дети. Они сообщили об этом оказавшейся в Максатихе волонтеру известной тверской группы зоозащитников Ирине. А та уже при помощи оставшегося неизвестным местного сотрудника МЧС вытащила собаку. При этом оказалось, что она беременная.

Мы связались с Ириной. Она сообщила, что хозяин собаки нашёлся. Это местный житель. Он сам искал свою питомицу по всему посёлку.

- Очень был благодарен, что спасли его собаку, - поделилась волонтер. - Отмывает её, но это процесс не одного дня.

Ирина опасается, что собака может все-таки не выжить. У животного есть большие проблемы со здоровьем.

Надеемся, что собака всё-таки оклемается и будет жить.