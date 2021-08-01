Жительница Твери лишилась 100 тысяч рублей, пытаясь продать мебельный гарнитур

Мошенник убедил женщину назвать ему реквизиты банковской карты. А этого делать ни в коем случае нельзя. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

43-летняя местная жительница Твери обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. С её банковской карты украли 100 тысяч рублей. Причем женщина сама назвала злоумышленнику

Она выставила на продажу на одном из популярных сайтов объявление о продаже мебельного гарнитура.С ней связался мнимый покупатель и предложил внести предоплату за товар. Потерпевшая согласилась и выложила ему по телефону все цифры на своей банковской карте, позволяющие получить доступ к управлению счетом.

Позднее женщина обнаружила, что с ее банковской карты было списано свыше 100 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД России пот Тверской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ведется следствие.

Чтобы не оказаться жертвой преступников, ни при каких условиях не сообщайте реквизиты своих банковских карт посторонним людям.