В Тверской области от смерти в яме с битумом спасли беременную собаку

Собаку спасли благодаря заметившим, как она тонет в битуме, детям. Фото: VK/"Инициативная группа по защите животных г. Тверь"/коллаж

В поселке Максатиха в яме с битумом чуть не погибла собака. Её заметили дети. В итоге собаку вытащили. Об этом рассказывается в посте паблика известной тверской группы зоозащитников.

Одна из волонтеров этой группы - Ирина - отдыхала в тот момент в Максатихе. К ней и прибежали дети. Они со слезами на глазах рассказали о том, что гибнет живое существо.

Ирина. естественно, поспешила на помощь собаке. Животное уже по шею увязла в битуме, вытащить ее было очень тяжело одной женщине с детьми.

В итоге на просьбу волонтера о помощи откликнулся один из местных сотрудников МЧС.

- Жалко, что в суматохе, не спросили его имени. Без этого самоотверженного и неравнодушного мужчины, скорее всего, собаку спасти бы не удалось, - пишут в посте группы.

В итоге после нескольких часов усилий собаку все-таки удалось вызволить из липкого черного битумного плена. Вытащили ее с огромным трудом.

Как рассказывает Ирина, ей самой пришлось лезть в яму с битумом. Собака, видимо, обезумев от страха, кусалась и ворочалась, не давая толком накинуть на нее веревки для спасения...

Волонтер-зоозащитница несколько часов отмывала собаку. Причем животное оказалось беременным. Она находится в плохом состоянии, у нее обезвоживание и сильная интоксикация.

- Если хозяин её не заберёт, то будем организовывать доставку в Тверь, - сообщают зоозащитники.

Они справедливо в посте заметили. что по поводу этого случая есть много впросов и к хозяину собаки, и к местной администрации, которая не приняла меры для ликвидации ямы с битумом. А ведь в нее могли упасть и маленькие дети.