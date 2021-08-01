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Происшествия1 августа 2021 13:59

Под Тверью две девочки-подростки сумели убежать от мужчины в маске

Делом занялась полиция
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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В соцсети сообщили о попытке мужчины в маске напасть на двух= девочек. Фото: pixabay.com

В соцсети сообщили о попытке мужчины в маске напасть на двух= девочек. Фото: pixabay.com

В одном из сообществ Калининского района появилась информация, что в Заволжском сельском поселении под Тверью две девочки-подростка чуть не стали жертвами насильника. Сообщается, что 28 июля в 21:30 возле деревни Савино на них напал напал мужчина в маске.

К счастью, он не смог довести свои намерения до конца - девочки сумели вырваться из его лап и убежать.

В паблике призывают всех, кто видел подозрительного мужчину в Заволжском сельском поселении или является свидетелем данного покушения, обратиться в Калининский РОВД.

В пресс-службе областного УМВД подтвердили, что в полицию поступило заявление от матери одной из девочек о попытке нападения.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут поиск предполагаемого злоумышленника.

она появилось сообщение, что