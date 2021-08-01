В Тверской области ожидаются грозы, ливни и сильные порывы ветра

В регионе прогнозируются грозы с ливнями. Фото: Архив "КП"

Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на прогноз тверского гидрометцентра предупреждает о надвигающихся на регион грозах и ливнях. Также ожидается усиление ветра с отдельными порывами до 12-17 м/с.

Такой прогноз распространяется на весь день.

В связи с этим ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает:

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Водителям в такую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.