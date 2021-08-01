В Тверской области на 1 августа коронавирусом заразились ещё 256 человек

В регионе вновь свыше 250 заболевших коронавирусом в сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 1 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 256 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 53 898 заболевшим. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Выздоровели за минувшие сутки 246 человек. За все время с начала пандемии излечились от коронавирусной заразы 45 856 жителей региона.

1 335 человек скончались. За последние сутки новых летальных случаев от COVID-19 в Верхневолжье не зафиксировано.

Получается, что на карантине сейчас - 6707 человек (+10 за сутки).

Больше всего заразившихся выявлено в Твери - 18 231 граждан (+75 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4089 (+25),

Ржев - 2841 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2553 (+7),

Калининский район - 4 2318(+11).

Кимры - 1983 (+13),

Торжок - 1925 (+5).

Также больше 1000 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии на сегодняшний день выявлено в Кашинском, Осташковском и Нелидовском городских округах, Бежецком, Бологовском, Калязинском, Старицком и Лихославльском районах.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На сегодня прививку сделали 315 057 человек, за последние сутки - 1192.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова, БЦ "Ямской" на улице Вагжанова и в Тверском цирке.

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