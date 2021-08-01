В Тверской области следователи выясняют обстоятельства гибели девушки в реке

Место, где выловили из реки труп погибшей. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит проверку по факту смерти несовершеннолетней девушки 2004 года рождения. Утопшую обнаружили в реке Волге в Старице 31 июля.

Как сообщило Следственное управление СК РФ По Тверской области, в ходе осмотра тела погибшей видимых телесных повреждений не обнаружено:

- Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи пытаются установить обстоятельства гибели девушки в реке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.