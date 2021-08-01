Губернатор Игорь Руденя обратился к тверским железнодорожникам в день их профессионального праздника

Игорь Руденя отметил вклад тверских железнодорожников в развитие стальных магистралей страны. Фото: ПТО

День железнодорожника - один из старейших профессиональных праздников в стране. К ветеранам и сотрудникам отрасли Верхневолжья обратился губернатор Игорь Руденя.

- В этом году исполняется 170 лет со дня открытия Николаевской железной дороги, которая соединила две столицы - Санкт-Петербург и Москву. Это событие положило начало созданию в России сети железных дорог, дало импульс для роста промышленности и развития обширных территорий нашей Родины. Мы гордимся вкладом тверских железнодорожников в развитие стальных магистралей нашей страны. Именно на территории Верхневолжья построен один из первых участков Николаевской железной дороги от Твери до Вышнего Волочка, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона напомнил - первым отечественным стратегом развития железнодорожной отрасли стал уроженец Бежецкого уезда Тверской губернии, министр путей сообщения России Михаил Иванович Хилков.

На территории Верхневолжья проложено 2 тыс. км железнодорожных путей, построены 104 железнодорожные станции.

Ко Дню Победы в 2021 году в регионе была открыта новая станция - «Ржевский мемориал».