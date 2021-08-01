Природоохранная прокуратура встала на сторону жителей деревни в Тверской области

Плотина растёт, местные жители обеспокоены и стучат во все инстанции. Фото: Предоставлено жителями деревни Устье

"КП"-Тверь недавно писала, что в окрестностях деревни Устье Первомайского сельского поселения Конаковского района некий собственник самовольно перегораживает реку Сорочку, чтобы создать запруду для выращивания рыб. Местные жители возмущены подобными действиями.

Эта деревня находится примерно в 60 км от Твери. Сорочка является притоком реки Созь, которая уже впадает в Иваньковское водохранилище.

Местные жители уверены, что собственник участка, который уже почти полностью перегородил речку землей и строительным мусором, нарушает статьи Водного кодекса РФ.

Они подавали обращения во все инстанции, в том числе в Тверскую природоохранную прокуратуру. Та инициировала проверку.

В итоге природоохранная прокуратура признала действия собственника участка незаконными. В суд направлены иски. Возможно, даже будет возбуждено уголовное дело.

Подробности читайте в статье на сайте "КП"-Тверь" в понедельник.