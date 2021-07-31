На капремонт казарм в Твери выделят 16 миллионов рублей

В апреле в казарме на Спартака обрушилась стена. Теперь ее будут ремонтировать Фото: ТИА

На капремонт казарм на Спартака выделят более 16 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал 30 июля глава Твери Алексей Огоньков.

А именно в документе прописаны ремонтные работы в многоквартирном доме № 45, расположенном на улице Спартака.

Сообщается, что в здании планируется провести капремонт крыши, выходов на неё, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и холодного водоснабжения, а также водоотведения и внутридомовой инженерной системы газоснабжения.

Общий бюджет, согласно проставлению, составит 16 миллионов 769 тысяч 100 рублей.

СПРАВКА «КП»

Казармы Рождественской мануфактуры П. В. Берга — памятник архитектуры, построенный в 1901- 1905 годах по проекту архитектора Карла Шмидта. Здания давно нуждаются в основательном ремонте. Только в этом году здесь произошло не коллег крупных ЧП.

1 апреля в одной из казарм по адресу Спартака, 45 корпус 1, обрушилась стена –образовалась огромная дыра. Был и ещё ряд ЧП. По факту которых правоохранители проводят проверки.

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