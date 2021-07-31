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Общество31 июля 2021 20:20

Декан ТвГУ Лариса Мошкова скончалась в Твери

Скорбную весть в соцсетях сообщили близкие Ларисы Евгеньевны
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Лариса Мошкова. Фото: ТвГУ

Лариса Мошкова. Фото: ТвГУ

Декан факультета управления и социологии, доцент кафедры менеджмента ТвГУ, руководитель общественных связей ЗАО «Хлеб» Лариса Евгеньевна Мошкова скончалась 31 июля в Твери после продолжительной тяжелой болезни. Скорбное известие сообщили в соцсетях коллеги Мошковой.

Многие в Твери знали и уважали Ларису Евгеньевну, поэтому уже сейчас в тверских соцсетях размещено большое количество соболезнований.

Лариса Мошкова, помимо преподавательской и предпринимательской деятельности, вела большую научную работу: является автором более 30 публикаций, в том числе 3 монографий; осуществляла большую общественную работу: была членом Координационного Совета ОПД «Женская Ассамблея» Тверской области; регионального отделения Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства; конфедерации ОПД «Деловые женщины России»; общественного Совета при Министерстве экономического развития Тверской области; независимым экспертом в Общественной палате Тверской области; в Тверском союзе промышленников и предпринимателей (работодателей).

Редакция издания «Комсомольская правда»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким Ларисы Евгеньевны.

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