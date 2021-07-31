В Тверской области прививку от коронавируса к 31 июля сделали 313 тысяч человек

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения.

В Тверской области к 31 июля прививку от коронавируса сделали 313 865 человек, за последние сутки – 3 290 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

За весь период в регионе проведено 869 776 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 474.

Напомним, в регионе проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Вторую дозу вакцины, работники профессий, попавших под обязательную вакцинацию, должны получить до 18 августа.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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