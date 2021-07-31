Сотрудники Вагонзавода в Твери спасают воронёнка с перебитым крылом

Вот этот ворон живет при Вагонзаводе. Птица нуждается в помощи. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

Вороненок поселился около отдела кадров Вагонзавода. Птица очень плохо выгляди http://ed.kp.ru/share/i/12/12058082/big.jpg т, на фото, на днях размещённом в паблике «Тверь ВКонтакте», видно, что у птицы повреждены крылья.

- Сотрудники подкармливают как могут. Куда можно обратиться для лечения птицы? Жалко кроху, - спрашивает анонимный автор поста.

Однако, такой широкий душевный порыв не нашёл отклика в душах пользователей соцсети.

На парочку дельных советов и рекомендаций обратиться к врачам-орнитологам и конкретных адресов помощи, приходится дюжина негативных откликов.

«Надо туда кота привезти», «давайте теперь и крыс с помойки спасать», «вороны являются вредителями» и так далее.

Удалось ли помочь больной птице пока не сообщается.

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