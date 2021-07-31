В Тверской области женщина продаёт в интернете вещи, собранные для нуждающихся семей

Вот такие объявления появились в интернете, после проведения благотворительной акции. Фото: VK/Дом культуры Бежецк

24 июля в Доме культуры в Бежецке Тверской области прошла акция «Частица добра» по бесплатной раздаче вещей нуждающимся семьям. Однако, не все вещи дошли до адресатов. Некая гражданка попыталась нажиться на акции.

Подробности случившегося пояснили организаторы акции в бежецком доме культуры.

- Сегодня к нам поступила информация о том, что некая девушка, имена и фамилии мы называть не будем, решила набрать вещей, а именно босоножки и туфли, и продать их. Люди стараются, привозят вещи за свой счет, раскладывают, а вы так бессовестно поступаете. Если они вам не подошли, отдайте их так же бесплатно. Или можно было бы принести их обратно, - обратились они к предприимчивой даме на страничке Дома культуры в соцсети.

Здесь же приложены скрины босоножек, которые барышня попыталась сбыть на электронных торговых площадках по цене от 1700 до 2000 рублей за пару.

-Мы очень надеемся, что вы одумаетесь и впредь больше не будете так поступать! - резюмировали своё обращение в бежецком доме культуры.

Как отреагировала продавщица и сняла ли она эту обувь с продажи, пока неизвестно.

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