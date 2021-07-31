В Твери проходит крупнейший фестиваль уличного кино

Постер фестиваля.

Фестиваль уличного кино проходит в Твери в эти выходные, 31 июля и 1 августа. В ландшафтном парке «Тьмака» в Твери пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.

Программа показов в ландшафтном парке «Тьмака»:

31 июля:

16:00-20:00 – игротека и маркет

17:00 – фитнес-разминка

17:30 – лекция генерального продюсера Фестиваля уличного кино Александра Щерякова «Как запустить свой творческий проект на всю страну и заработать на этом»

18:00 – лекция «Зачем режиссеры едут в Тверь» от руководителя лектория «Живое слово» Любови Кукушкиной

18:30 – паблик-ток «Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров»: Александр Щеряков, генеральный продюсер Фестиваля уличного кино; Алина Михайлова, режиссер, программный директор Фестиваля уличного кино; Олеся Купцова, маркетинг директор МТС в Тверской области

19:15– конкурсная программа Фестиваля (18+)

1 августа:

17:00 – альманах «Доброе кино» (16+)

18:50 – розыгрыш призов от партнёров мероприятия

19:00 – альманах «Фестиваль уличного кино: Лучшее» (16+)

СПРАВКА «КП»

Фестиваль уличного кино, организуемый Онлайн-кинотеатром KION— это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года.

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