В Твери проходит крупнейший фестиваль уличного кино

Постер фестиваля.
Фестиваль уличного кино проходит в Твери в эти выходные, 31 июля и 1 августа. В ландшафтном парке «Тьмака» в Твери пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.
Программа показов в ландшафтном парке «Тьмака»:
31 июля:
16:00-20:00 – игротека и маркет
17:00 – фитнес-разминка
17:30 – лекция генерального продюсера Фестиваля уличного кино Александра Щерякова «Как запустить свой творческий проект на всю страну и заработать на этом»
18:00 – лекция «Зачем режиссеры едут в Тверь» от руководителя лектория «Живое слово» Любови Кукушкиной
18:30 – паблик-ток «Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров»: Александр Щеряков, генеральный продюсер Фестиваля уличного кино; Алина Михайлова, режиссер, программный директор Фестиваля уличного кино; Олеся Купцова, маркетинг директор МТС в Тверской области
19:15– конкурсная программа Фестиваля (18+)
1 августа:
17:00 – альманах «Доброе кино» (16+)
18:50 – розыгрыш призов от партнёров мероприятия
19:00 – альманах «Фестиваль уличного кино: Лучшее» (16+)
СПРАВКА «КП»
Фестиваль уличного кино, организуемый Онлайн-кинотеатром KION— это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года.
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