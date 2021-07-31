Житель деревни в Тверской области изготавливал поддельные ПЦР-справки

В деревне в Тверской области изготавливали поддельные справки о ПЦР-тестах. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Житель деревни в Торжокском районе Тверской области подозревается в печати справок о ПЦР-тестах. Подробности сообщили в региональном УМВД России по Тверской области.

Два уголовных дела возбуждены в отношении 40-летнего жителя деревни. Справки он печатал на обыкновенном принтере. За справку о ПЦР-тестах на наличие COVID-19 просил 800 рублей. Сообщается, что он успел подготовить два документа.

Факт раскрылся и нарушителю домой нагрянули полицейские. Изъяли орудия производства: три цветных принтера и системный блок.

- Факт подделки установили сотрудники угрозыска УМВД России по Тверской области вместе с коллегами из «Торжокского» отдела МО МВД России. По каждой из справок возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте фиктивных документов – часть первая статья 327 УК РФ, - поясняют в пресс-службе регионального УМВД. Оборудование, на котором печатались подделки, передано на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый вину уже признал, сейчас он под подпиской о невыезде. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

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