В Тверской области пассажир иномарки погиб в аварии с фурой

Место смертельной аварии на М-11 в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области
Утром 31 июля на 373-м километре федеральной трассы М-11 в Бологовском районе произошла авария, в которой погиб человек. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Кроссовер Skoda Kodiaq, за рулём которой была 49-летняя женщина, двигалась со стороны Москвы в сторону Санкт-Петербурга, при обгоне фуры врезалась в неё.
В результате погиб 49-летний пассажир кроссовера, на его сторону пришёлся основной удар от столкновения. В ГИБДД поясняют, что водители были трезвы.
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На месте смертельного ДТП на трассе М-11 работают спецслужбы. Фото: ГИБДД по Тверской области