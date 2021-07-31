В Тверской области пассажир иномарки погиб в аварии с фурой

Место смертельной аварии на М-11 в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

Утром 31 июля на 373-м километре федеральной трассы М-11 в Бологовском районе произошла авария, в которой погиб человек. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Кроссовер Skoda Kodiaq, за рулём которой была 49-летняя женщина, двигалась со стороны Москвы в сторону Санкт-Петербурга, при обгоне фуры врезалась в неё.

В результате погиб 49-летний пассажир кроссовера, на его сторону пришёлся основной удар от столкновения. В ГИБДД поясняют, что водители были трезвы.

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