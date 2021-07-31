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Общество31 июля 2021 9:40

В Твери судебные приставы арестовали за долги 10 автомобилей

На дорогах областной столицы прошёл рейд
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Приставы и госинспектора провели в городе акцию. Фото: администрация Твери

Приставы и госинспектора провели в городе акцию. Фото: администрация Твери

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери судебные приставы арестовали 10 автомобилей должников. Вместе с гаишниками они на днях провели рейд по поиску тех, кто не платит по счетам. Как сообщают в региональном УФФСП, во время рейда было использовано приложение «Мобильный розыск», которое позволяет найти должника по номеру автомобиля.

В результате рейда приставы взыскали около 800 тысяч рублей по административным штрафам, кредитам, алиментам, налогам, коммунальным платежам.

Также были арестованы 10 автомобилей. Теперь хозяева этих авто должны в десятидневный срок оплатить задолженность, иначе арестованное имущество пойдёт на продажу в счёт долга.

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