В Твери судебные приставы арестовали за долги 10 автомобилей

Приставы и госинспектора провели в городе акцию. Фото: администрация Твери Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери судебные приставы арестовали 10 автомобилей должников. Вместе с гаишниками они на днях провели рейд по поиску тех, кто не платит по счетам. Как сообщают в региональном УФФСП, во время рейда было использовано приложение «Мобильный розыск», которое позволяет найти должника по номеру автомобиля.

В результате рейда приставы взыскали около 800 тысяч рублей по административным штрафам, кредитам, алиментам, налогам, коммунальным платежам.

Также были арестованы 10 автомобилей. Теперь хозяева этих авто должны в десятидневный срок оплатить задолженность, иначе арестованное имущество пойдёт на продажу в счёт долга.

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