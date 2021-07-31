«Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты социальных проездных по просьбам пассажиров

В Твери продлили сроки оплаты льготных проездных.

"Транспорт Верхневолжья" по просьбам пассажиров продлил срок оплаты льготного проездного абонемента до 7 августа, а проездной на сентябрь можно будет приобрести с 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

- Мы получили много просьб от пассажиров льготной категории о возможности продления срока оплаты социального проездного на август. Мы стараемся всегда идти навстречу нашим пассажирам, – пояснила такое решение исполняющий обязанности генерального директора компании-оператора Екатерина Рем.

Социальную карту жителя Тверской области можно получить бесплатно в любом офисе Сбербанка в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ.

Оплатить абонемент можно через банкомат, платежный терминал, личный онлайн-кабинет или мобильный банк. Для этого необходимо выбрать в разделе "Платежи" "Транспорт Верхневолжья" и покупку льготного абонемента.

При оплате важно указать номер банковской карты, которую пассажир использует при проезде. Проездной должен быть оформлен в течение предыдущего месяца, иначе карту могут заблокировать и соцпроездной приобрести уже не получится.

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