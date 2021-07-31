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Происшествия31 июля 2021 9:25

Более 100 боеприпасов времён ВОВ нашли подо Ржевом в Тверской области

Боеприпасы переданы специалистам МЧС
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Фото с места уничтожения боеприпасов. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Фото с места уничтожения боеприпасов. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

У деревни Хорошево в Ржевской районе Тверской области были обнаружены более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тверской области.

Подо Ржевом во время Великой Отечественной войны шли затяжные ожесточённые бои, каждый сезон поисковики находят здесь неразорвавшиеся боеприпасы.

В региональном МЧС поясняют, что обследовано более 10 га, на которых обнаружили больше 100 боеприпасов, девять из них оказались 50-миллиметровыми минометными минами. Боеприпасы переданы специалистам-взрывотехникам. Они уничтожают их в удаленном от населенных пунктов месте. Совместно с ГУ МЧС России по Тверской области участие в обезвреживании принимают пиротехники сводного отряда из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Волжского, Ногинского, Уральского спасательных центров МЧС России.

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