В Тверской области женщина оштрафована за отсутствие ПЦР-теста после отдыха заграницей

Вернувшись с отдыха заграницей надо сдать ПЦР-тест. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу города Нелидово Тверской области оштрафовали за то, что она не опубликовала на Госуслугах результаты ПЦР-теста на коронавирус по возвращении из Турции. Об этом сообщает Нелидовский межрайонный суд.

Сообщается, что женщина прилетела домой после отдыха в Турции, сдала в положенный срок ПЦР-тест, но не предоставила его на сайт Госуслуг, как это предписано в данном случае.

По прибытии с отдыха на портале Госуслуг она должна была заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывших на территорию Российской Федерации». Этого сделано не было.

Таким образом, не был известен ковид-статус женщины – положительный или отрицательный. Тем самым было нарушено постановление Главного санитарного врача РФ.

За правонарушение суд назначил женщине штраф в 7,5 тысяч рублей. Постановление суда вступило в силу.

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