В Тверской области откроют памятник летчику Герою России создателю «Беркутов» Борису Воробьеву

Вот такой монумент скоро откроют в Торжке. Фото из мастерской скульптора Фото: Телеканал «MATRIX» г.Торжок

Памятник Герою России, заслуженному летчику РФ Борису Воробьёву будет торжественно открыт в Торжке 18 августа. О этом сообщили в администрации Торжка. Здесь прошло заседание комиссии по топонимике.

- Было принято решение установить бюст Герою России Борису Воробьеву в День Воздушного Флота на площади, носящей имя героя, площади Воробьёва, 18 августа, - сообщили на комиссии.

Известно, что бюст, автором которого стал народный художник России Салават Щербаков, изготовлен из бронзы и отлит в Краснодаре.

На открытие в Торжок приедут представители Министерства обороны РФ, АО "Вертолёты России", Российского вертолётного союза, лётчики Центра боевого применения,друзья, сослуживцы, семья.

Начало торжественной церемонии в 11.00

Справка «КП»

Борис Воробьев -советский и российский вертолётчик, генерал-майор, Герой России. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Родился 2 февраля 1949 года в городе Ногинске Московской области в семье рабочего.

В 1967 году поступил в Сызранское военное авиационное училище лётчиков, после окончания которого в 1971 году служил на различных лётных должностях. В 1982 году Воробьёв с отличием окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. Служил в Афганистане.

В 1986—1989 годах Воробьёв командовал 1038-м Центром подготовки лётного состава (армейской авиации) для действующей 40-й армии. В 1991 году его назначили начальником 344-го Центра боевого применения и переучивания (лётного состава армейской авиации). По инициативе Бориса Воробьёва была создана пилотажная группа «Беркуты», работающая на боевых вертолётах.

Погиб 17 июня 1998 года при выполнении планового испытательного полёта на вертолёте Ка-50, в городе Торжке. Похоронен там же.

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