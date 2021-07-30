В сельской школе в Тверской области наладят систему отопления

Губернатор пообещал посетительнице решить волнующие её вопросы. Фото: ПТО

В школе им. В.А. Обручева в поселке Победа Ржевского района решат вопрос с отоплением отопления. Его перед на личном приеме у губернатора Игоря Рудени подняла местная жительница Оксана Королёва.

Она рассказала, что в эту школу идет учиться ее дочка, а в одном из классов очень плохо работают батареи отопления.

- Сегодня же дам поручение главе района провести все необходимые работы в кратчайшие сроки - сделать промывку коммуникаций, провести все испытания, - отреагировал Игорь Руденя.

Оксана Королёва также сообщила главе региона, что в школе нет столовой, и поэтому ученикам приходится обедать в столовой расположенного рядом детского сада. Чтобы исправить ситуацию, необходима дополнительная пристройка к зданию школы.

- Дам поручение нашим ведомствам, чтобы рассмотрели возможность решить вопрос в следующем году, - пообещал Игорь Руденя.