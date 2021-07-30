Под Тверью во время киносъёмки с моста рухнул полицейский УАЗик

Момент падения. Фото: Instagram/doodkino/скриншот

В Калининском районе вовсю идут съемки криминальной кинодрамы «Зверобой». Один из специалистов съемочной группы у себя в Instagram опубликовал фото и видео с места событий. В частности. показал как с моста летит вниз и разбивается об землю "полицейский" УАЗик. Никто, естественно, не пострадал. Это был трюк.

В новом фильме будет рассказываться о московском следователе, который попадает в умирающий постсоветский городок. Его отправляют в эту дыру за убийство влиятельного маньяка при задержании...

Главные роли исполняют такие небезызвестные актеры, как Павел Чинарев, Федор Лавров, Олег Васильков, Михаил Евланов и другие.