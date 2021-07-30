В Тверской области девочка получила травмы при падении с эстакады

Девочка упала с эстакады и получила травмы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЧП произошло 30 июля в деревне Федотково Лесного района Твери.
Шестилетняя девочка упала с эстакады для ремонта машин и получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в Тверь для оказания помощи.
По факту произошедшего Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
- Следователем Следственного комитета и сотрудниками полиции осматривается место происшествия, опрошиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.