В Тверской области после обращения к губернатору отремонтируют дорогу в Калязине

В Калязине проведут ремонт дороги по улице Коминтерна. Фото: ПТО

30 июля к губернатору Игорю Рудене на личном приёме обратилась методист Калязинской районной библиотеки Наталья Егорова. Она попросила помочь решить вопрос ремонта дороги по улице Коминтерна в Калязине, которая в том числе ведет к школе №5.

- В рамках утвержденной программы выделили деньги на ее ремонт. До октября 2021 года дорога должны быть отремонтирована. Дам поручение ускорить процесс, - успокоил гражданку Игорь Руденя.

На объекте планируется обновить дорожное покрытие, тротуары, укрепить обочины, нанести дорожную разметку, установить знаки.

Наталья Егорова также обратила внимание губернатора на необходимость замены служебного автомобиля районной библиотеки. По словам методиста, машину приходится часто ремонтировать, при этом она очень востребована - на ней возят новые книги из Твери.

Игорь Руденя отметил, что ответственные областные ведомства рассмотрят возможность предоставления нового автомобиля для Калязинской библиотеки.