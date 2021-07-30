Следователи проверяют информацию о травмировании сотрудника на предприятии в Твери

Обстоятельства ЧП проверяют следователи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следственный комитет начал проверку по факту ЧП на одном из предприятий города.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Тверской области, при выполнении работ по проведению гидравлических испытаний трубопроводов теплоснабжения, слесарь-сантехник ООО «КСК Эксплуатация», чтобы открыть шаровый кран тепловой сети, воспользовался приставной лестницей. Поднявшись на высоту 95 м, повернулся спиной к лестнице и стал открывать кран. Лестница проскользнула по полу, рабочий потерял равновесие, упал на пол и получил тяжелую травму спины.

- Основной причиной произошедшего несчастного случая является нарушение требований безопасности при эксплуатации приставной лестницы. Слесарь-сантехник выполнял работу с приставной лестницей без помощи работника, который должен был стоять в каске у ее основания и удерживать лестницу в устойчивом положении, - сообщили в трудовой инспекции. - Сопутствующей причиной стала неудовлетворительная организация работ.

За нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы. Проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение.