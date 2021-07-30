Прокуратура проверила безопасноть в школах Торопецкого района Тверской области

Прокуратура провела проверку в школах и детских садах ФОто: архив "КП"
Прокуратурой Торопецкого района проведена проверка соблюдения требований безопасности в школах и детских садах.
Выявлено, что в образовательных учреждениях оконные блоки не оборудованы замками безопасности, что создает реальную угрозу причинения вреда здоровью детей.
Прокуратурой района в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам проверок 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ведутся работы по устранению нарушений.