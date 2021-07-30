В Тверской области решат вопрос с ремонтом спортзала в Княжьегорской средней школе

Игорь Руденя провел прием граждан в областном правительстве. Фото: ПТО

30 июля губернатор Игорь Руденя провел прием граждан в областном правительстве. С вопросом о капремонте спортзала в Княжьегорской средней школе Зубцовского района обратилась местная жительница - многодетная мама Юлия Дараган.

В Княжьегорской школы где учатся более 80 детей, здание построено в 1987 году. Все это время спортзал капитально ни разу не ремонтировался.

В этом году к 1 сентября при поддержке области помещение будет приведено в порядок.

Но требуется именно капремонт, а не мелкие косметические работы.

- Дам поручение Минобразования, Минстрою региона, главе района рассмотреть расширение перечня работ. В этом году должны быть сделаны запланированные, в следующем - капитальные, - обнадежил женщину Игорь Руденя.

Юлия Дараган отметила, что неплохо было бы создать в селе Княжьи горы еще какие-нибудь спортобъекты.

Игорь Руденя одобрительно кивнул и поручил областному спорткомитету рассмотреть такие возможности и представить предложения.