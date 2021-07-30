В Тверской области госавтоинспекторы проверил 54 междугородних автобуса

Госавтоинпекция продолжает проверки междугородних автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД продолжают проверки водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 23 по 29 июля проверено 54 автобуса, выявлено 10 нарушений. В частности водители управляли автобусами с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта. Звонить можно по телефону "102".