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Общество30 июля 2021 15:28

В Тверской области госавтоинспекторы проверил 54 междугородних автобуса

Выявлено 10 нарушений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинпекция продолжает проверки междугородних автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинпекция продолжает проверки междугородних автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники ГИБДД продолжают проверки водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 23 по 29 июля проверено 54 автобуса, выявлено 10 нарушений. В частности водители управляли автобусами с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта. Звонить можно по телефону "102".