В музее "Ставка Сталина" в Тверской области открывается выставка, посвященная Маршалу Советского Союза Андрею Ерёменко

Обновленная экспозиция откроется в музее "Ставка Сталина" Фото: ФГБУК «Музей Победы»

3 августа в Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" откроется обновленный выставочный проект "Герои Ржева". Новая выставка посвящена советскому полководцу, Маршалу Советского Союза Андрею Ивановичу Ерёменко.

- Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей, – считает губернатор Игорь Руденя.

Обновление экспозиции приурочено к годовщине встречи Сталина с командующим Калининским фронтом во Ржеве. Посетителям представят раритеты из фонда московского Музея Победы.

Среди уникальных экспонатов – документ о назначении Ерёменко командующим Калининским фронтом, зажигалка, сделанная в честь встречи генерал-полковника и Верховного Главнокомандующего СССР и фотографии.

Экспозиция будет работать до сентября.