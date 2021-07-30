Прокурор Тверской области совместно с омбудсменом проведет прием предпринимателей

В прокуратуре состоится онлайн-прием предпринимателей Фото: архив "КП"

3 августа прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Владимировичем Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Встреча состоится онлайн с помощью программного обеспечения Skype на логин заявителя с 9:00 до 10:00.

Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя и логине в Skype необходимо предоставить по тел.: (4822) 50-60-32, (4822) 50-60-61.