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Происшествия30 июля 2021 13:28

Водитель и пассажир автомобиля пострадали в серьезном ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Машина на скорости врезалась в столб
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пострадавшие госпитализированы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Пострадавшие госпитализированы Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 30 июля на 194-м км трассы М-10 в Калининском районе Тверской области.

При движении в сторону Москвы водитель не учел погодные условия, во время дождя не справился с управлением и наехал на мачту уличного освещения.

В аварии пострадал сам водитель - 56-летний мужчина. У него сломаны обе ноги и травмирована голова. Также травмы получила 85-летняя пассажирка.

По предварительной информации, угрозы жизни пострадавших нет. Водитель трезвый.

Во время долждя водитель врезался в столб Фото: УГИБДД России по Тверской области

Во время долждя водитель врезался в столб Фото: УГИБДД России по Тверской области