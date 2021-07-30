Водитель и пассажир автомобиля пострадали в серьезном ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Пострадавшие госпитализированы Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 30 июля на 194-м км трассы М-10 в Калининском районе Тверской области.

При движении в сторону Москвы водитель не учел погодные условия, во время дождя не справился с управлением и наехал на мачту уличного освещения.

В аварии пострадал сам водитель - 56-летний мужчина. У него сломаны обе ноги и травмирована голова. Также травмы получила 85-летняя пассажирка.

По предварительной информации, угрозы жизни пострадавших нет. Водитель трезвый.