10 000 пачек немаркированных сигарет изъяли полицейские на складе в Твери

Немаркированные сигареты нашли на складе в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области изъяли у предпринимателя 10 820 пачек немаркированных сигарет на общую сумму 1 168 000рублей.

55-летний бизнесмен незаконно приобрел и хранил товар на складе для последующей реализации.

По ч. 6 статьи 171.1 УК РФ фигуранту грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком на шесть лет.

- Сотрудники полиции устанавливают канал поставки немаркированной продукции на территорию Тверской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.