Директор УК в Твери подозревается в мошенничестве на 860 000 рублей

Директор УК похитил 860 00 рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявлен факт мошенничесва при проведении ремонта многоквартирного дома.

Установлено, что 32-летний директор управляющей компании заключил договор на проведение ремонта многоквартирного дома на улице Кольцевой.

- В процессе исполнения договора подозреваемый завысил объём выполненных работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и водоснабжения многоквартирного дома и внес в итоговые акты приемки заведомо ложные сведения о выполненных работах, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Разницу в сумме 860 000 рублей между фактической стоимостью и указанной в проектно-сметной документации фигурант похитил.

По ч. 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.