В Тверской области раньше запланированного срока отремонтировали автодорогу "Осташков - Селижарово - Ржев"

Трассу отремонтировали на всем протяжении. Фото: ПТО

Ремонт автотрассы "Осташков - Селижарово - Ржев" завершен на три месяца раньше запланированного срока. Работы выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Эта трасса стала первым сданным в эксплуатацию региональным дорожным объектом в Верхневолжье в 2021 году.

Ее ремонт начался ещё в в 2019-м. В итоге трассу отремонтировали на всем протяжении. А это больше 100 км.

Ремонты продолжается на других региональных автдорогах Тверской области. Всего по нацпроекту в этом сезоне запланировано провести работы на 259 км региональных трасс.

- Приоритетные направления дорожного ремонта в Тверской области - объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, - отмечал губернатор Игорь Руденя.

Помимо направления Осташков - Селижарово - Ржев это участки автодорог Торжок - Осташков; Дубна - Кимры - Горицы; Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна; «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино; Рамешки - Максатиха; Бежецк - Кесова Гора - Кашин; Торжок - Высокое - Берново - Старица; Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново.