Водителям придется постоять в пробках Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Участков, где ведутся работы много, на части из них ограничено движение транспорта и парковка.

"КП"-Тверь" собрала полный список перекрытых улиц Твери.

С полуночи 28 июля ограничено движение транспорта:

- по улице Ивана Седых - до 23 часов 10 августа;

- по Свободному переулку – до 23 часов 7 августа;

- по Тверской площади, включая проезд от пересечения Свободного переулка и бульвара Радищева до Тверской площади – до 23 часов 6 августа;

- по улице 1-й Головинский вал (на участке от улицы Односторонняя до улицы Бакунина) - до 23 часов 12 августа.

- по Головинскому переулку (на участке от улицы 1-й Головинский вал до улицы К. Маркса) - до 23 часов 12 августа.

- по улице Бакунина (на участке от улицы К. Маркса до улицы 1-й Головинский вал) – до 23 часов 12 августа.

С полуночи 2 августа до 23:00 часов 19 августа перекроют:

- улицу Калошинскую (на участке от улицы Оснабрюкская до улицы Освобождения);

- улицу Освобождения (на участке от улицы Калошинская до улицы 4-й Полевой проезд).

С 30 июля до 8 августа с 9:00 до 19:00 ежедневно будут перекрывать улицу Мусоргского (на участке от улицы Красина до бульвара Шмидта).

Также напомним, что 28 июля начался ремонт дороги на Волоколамском проспекте. В границы участка попал и Волоколамский путепровод (Южный мост). Движение полностью не ограничено. Открыто по одной полосе в обе стороны, но это не спасает ситуацию и на участке водителям приходится стоять в пробке.

Из-за ремонта Южного моста есть затор в сторону микрорайона "Южный" и на Бурашевском путепроводе (Крупский мост).

На всех участках ремонтные работы выполняет подрядчик АО "АБЗ-Дорстрой". Выставлены соответствующие знаки и ограждения.

Автовладельцам следует быть внимательнее на улицах города, особенно в темное время суток. Заранее планируйте маршруты, время в пути и парковку личного транспорта.