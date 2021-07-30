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Общество30 июля 2021 11:31

В выходные Госавтоинспекция Тверской области проведет "Контроль трезвости"

Рейд пройдет с 30 июля по 1 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 30 июля по 1 августа.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо передавать по телефонам дежурной части: "02" или "102".