Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 11:24

Центр выплат "Тверская семья" опубликовал график выплат на август

Деньги придут в срок от трех до десяти дней
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Опубликован график выплаты пособий тверским семьям

Опубликован график выплаты пособий тверским семьям

Фото: Евгения ГУСЕВА

Центр выплат "Тверская семья" 2 июля опубликовал график перечисления выплат на текущий месяц.

В начале месяца семьи получат детские пособия при рождении ребенка, пособия на детей до полутора лет и от 3 до 7 лет.

В двадцатых числах месяца будут перечислены компенсации беременным на питание и проезд, материнский капитал и др.

После перечисления деньги поступят на счет в срок от трех до десяти рабочих дней.

График выплаты пособий Фото: минсемьи Тверской области

График выплаты пособий Фото: минсемьи Тверской области