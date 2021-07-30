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Общество30 июля 2021 10:40

Тверской оператор «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного абонемента на август

Сделано это по просьбам граждан
Алексей АНДРЕЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Транспорт Верхневолжья» откликнулся на обращения граждан.

«Транспорт Верхневолжья» откликнулся на обращения граждан.

Фото: ПТО

Для пассажиров Твери, а также Калининского, Ржевского, Старицкого, Кимрского и Зубцовского районов «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного проездного абонемента на третий летний месяц до 7 августа. Кроме того, принято решение о том, что проездной на сентябрь можно будет приобрести с 8 августа. - Мы получили много просьб от пассажиров льготной категории о возможности продления срока оплаты социального проездного на август. Мы стараемся всегда идти навстречу нашим пассажирам, - прокомментировала и.о. гендиректора компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» Екатерина Рем. Напомним, что Во всех муниципалитетах, где уже курсируют синие пассажирские автобусы, действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля. Пассажиры льготной категории имеют право на безлимитный проезд в транспорте за фиксированную плату при помощи специально оформленной соцкарты жителя Тверской области или банковской карты МИР. Соцкарту можно бесплатно получить в любом офисе ПАО «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ. Оплатить абонемент можно через банкомат, платежный терминал, личный онлайн-кабинет или мобильный банк. Для этого необходимо выбрать в разделе «Платежи» «Транспорт Верхневолжья» и покупку льготного абонемента. При оплате важно указать номер банковской карты, которую пассажир использует при проезде. Проездной должен быть оформлен в течение предыдущего месяца, иначе карта может оказаться заблокированной, а социальный проездной на конкретный месяц приобрести уже не получится. Номер горячей линии «Транспорта Верхневолжья» для обращений граждан: 8-800-350-00-99.