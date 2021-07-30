Тверской оператор «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного абонемента на август

«Транспорт Верхневолжья» откликнулся на обращения граждан. Фото: ПТО

Для пассажиров Твери, а также Калининского, Ржевского, Старицкого, Кимрского и Зубцовского районов «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного проездного абонемента на третий летний месяц до 7 августа. Кроме того, принято решение о том, что проездной на сентябрь можно будет приобрести с 8 августа. - Мы получили много просьб от пассажиров льготной категории о возможности продления срока оплаты социального проездного на август. Мы стараемся всегда идти навстречу нашим пассажирам, - прокомментировала и.о. гендиректора компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» Екатерина Рем. Напомним, что Во всех муниципалитетах, где уже курсируют синие пассажирские автобусы, действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля. Пассажиры льготной категории имеют право на безлимитный проезд в транспорте за фиксированную плату при помощи специально оформленной соцкарты жителя Тверской области или банковской карты МИР. Соцкарту можно бесплатно получить в любом офисе ПАО «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ. Оплатить абонемент можно через банкомат, платежный терминал, личный онлайн-кабинет или мобильный банк. Для этого необходимо выбрать в разделе «Платежи» «Транспорт Верхневолжья» и покупку льготного абонемента. При оплате важно указать номер банковской карты, которую пассажир использует при проезде. Проездной должен быть оформлен в течение предыдущего месяца, иначе карта может оказаться заблокированной, а социальный проездной на конкретный месяц приобрести уже не получится. Номер горячей линии «Транспорта Верхневолжья» для обращений граждан: 8-800-350-00-99.