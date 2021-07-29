В Тверской области организации смогут оформить ковид-паспорта на портале госуслуг

В регионе заметно выросли темпы вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области утвердили форму ковид-паспортов для организаций, которые работают в сфере услуг. Пока её необходимо заполнять в бумажном виде, но в дальнейшем появится возможность сделать это с помощью Единого портала госуслуг. Ситуацию прояснил губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире 29 июля.

- Решение о введении ковид-паспортов - это временное решение для того, чтобы предприятия, работающие в сферах торговли, питания и гостиничных услуг, осуществили вакцинацию более 60% своих сотрудников. Сейчас мы видим очень высокие темпы вакцинации, поэтому хочу поблагодарить наших граждан, которые серьезно к этому отнеслись, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что если темпы вакцинации не спадут, то всю эту отчетность, возможно, скоро отменят.

Ковид-паспорта заполняются в личном кабинете организации или индивидуального предпринимателя на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Обновлять электронные паспорта необходимо еженедельно, не позднее первого рабочего дня календарной недели.

Найти услугу просто через форму поиска на главной странице портала gosuslugi.ru. Достаточно набрать название «Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией…» или открыть через поиск «Министерство здравоохранения Тверской области», где в перечне также будет доступна эта услуга.

В Ковид-паспорте указываются общие сведения об организации, численности всего коллектива и проценте привитых, а также о датах прохождения первого и второго этапа иммунизации каждым из сотрудников.

При возникновении затруднений можно обратиться за помощью в центр «Мой бизнес» по телефону горячей линии: 8-800-200-11-69.

Всего в Тверской области на 29 июля более 300 тысяч человек сделали прививки.