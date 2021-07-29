Губернатор ответил на вопрос о мерах поддержки молодых врачей в Тверской области

Игорь Руденя вновь отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. Фото: ПТО

29 июля во время вечернего прямого телеэфира губернатору Игорю Рудене показали ролик с вопросом от начинающего врача-травматолога Виктора Кирильчука. Он учился в Тверском государственном медуниверситете по целевому набору и теперь вернется в родное Нелидово и работать там в местной больнице. Виктор спросил главу региона, планируется ли развивать систему поддержки молодых медиков в Верхневолжье?

Игорь Руденя поблагодарил молодого человека за ответственность и желание вернуться работать в родной район.

- Хотел бы проинформировать, что у нас сегодня работает и развивается вся система поддержки. Это для врачей - 1,5 млн и 750 тысяч рублей. Для фельдшеров - это миллион и 500 тысяч рублей. Кроме того, для тех, кто едет работать в труднодоступную местность, эта цифра повышается, индексируется с 500 тысяч до 750, и с миллиона на 1,5 млн рублей, - рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что ЦРБ в Нелидово включена в областную программу развития, а молодым специалистам там доплачивают 50% от оклада для большей мотивации.

Игорь Руденя также сообщил, что всего в регионе в этом году в медуниверситет по целевому набору поступило 218 человек.