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Общество29 июля 2021 22:00

Губернатор пообещал, что в Твери улучшиться качество питьевой воды

Глава региона ответил на вопрос местной жительницы
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Губернатор ответил на вопрос жительницы Твери.

Губернатор ответил на вопрос жительницы Твери.

Фото: ПТО

Сегодня вечером, 29 июля, во время прямого телеэфира губернатор Игорь Руденя ответил на несколько вопросов от граждан. Жительница микрорайона Южный в Твери Элеонора поинтересовалась, почему там плохое качество питьевой воды. Женщина попросила главу региона решить вопрос.

Губернатор обнадежил Элеонору и всех жителей микрорайона, которые недовольны качеством воды.

- Микрорайон Южный в том числе входит в зону ответственности реализации нового проекта Водоканала. Это большой проект - модернизация Тверецкого водозабора. К 1 декабря он должен быть реализован, и чистую питьевую воду доведут до местных жителей, в том числе в Южный микрорайон. Мы попробуем сделать эту работу быстрее, - ответил глава региона.