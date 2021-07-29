Губернатор пообещал, что в Твери улучшиться качество питьевой воды

Губернатор ответил на вопрос жительницы Твери. Фото: ПТО

Сегодня вечером, 29 июля, во время прямого телеэфира губернатор Игорь Руденя ответил на несколько вопросов от граждан. Жительница микрорайона Южный в Твери Элеонора поинтересовалась, почему там плохое качество питьевой воды. Женщина попросила главу региона решить вопрос.

Губернатор обнадежил Элеонору и всех жителей микрорайона, которые недовольны качеством воды.

- Микрорайон Южный в том числе входит в зону ответственности реализации нового проекта Водоканала. Это большой проект - модернизация Тверецкого водозабора. К 1 декабря он должен быть реализован, и чистую питьевую воду доведут до местных жителей, в том числе в Южный микрорайон. Мы попробуем сделать эту работу быстрее, - ответил глава региона.