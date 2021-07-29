Серебряный призёр Олимпийских игр Василиса Степанова передала привет родной Твери

Видеопривет Твери от Василисы записали еще в ночном Токио. Фото: Youtube/"Вести Тверь"/скриншот

29 июля вечерний прямой эфир на телеканале "Россия 24" (Тверь) с губернатором Игорем Руденей начался с телепривета от нашей землячки Василисы Степановой, завоевавшей серебро Олимпиады в Токио сегодня. Напомним Василиса вместе с напарницей - Еленой Орябинской - боролась за медали в соревнованиях по академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Девушки показали в финале второе время. Отметим, что это первые олимпийские медали в истории новой России (после СССР) в этом виде соревнований.

«КП»-Тверь» утром дозвонилась до наставника Василисы - заслуженного тренера России по гребному спорту Александра Брендакова. Он назвал Василису настоящим бойцом.

В прямом эфире в видеопривете Василиса от всей души поблагодарила всех жителей Тверской области, которые за нее болели.

- Хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за веру в меня, - сказала Василиса. - Мои первые эмоции я даже описать не могу, это была безмерная радость.

Отдельно спортсменка поблагодарила своего тренера - Александра Брендакова.

Вслед за Василисой в прямом эфире показали видеозапись с еще двумя нашими земляками-олимпийцами, гребцами-байдарочниками Александром Сергеевым и Артемом Кузахметовым.

Они спросили у губернатора, когда будут построены современные гребные базы в Твери.

Игорь Руденя ответил, что строительство гребной базы на Тверце будет завершено в 2022 году, а центра по видам гребли на Волге - в 2021-м.

- Я считаю, что это уже будет новый уровень развития спорта высоких достижений в Верхневолжье, - добавил глава региона.