Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 18:18

На железнодорожном вокзале в Твери судебные приставы проверили должников

У двоих выявлены долги по ЖКХ
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверки должников прошли на вокзале в Твери

Проверки должников прошли на вокзале в Твери

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На железнодорожном вокзале в Твери состоялся профилактический рейд "Должник". Судебные приставы УФССП России по Тверской области совместно с сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Тверь проверяли пассажиров на наличие неоплаченных административных штрафов и других задолженностей.

- У двух человек оказались долги за услуги ЖКХ, данная задолженность удерживается из заработной платы должников, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

Всего за время рейда было проверено 50 человек. Профилактические проверки будут продолжены.