На железнодорожном вокзале в Твери судебные приставы проверили должников

Проверки должников прошли на вокзале в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На железнодорожном вокзале в Твери состоялся профилактический рейд "Должник". Судебные приставы УФССП России по Тверской области совместно с сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Тверь проверяли пассажиров на наличие неоплаченных административных штрафов и других задолженностей.

- У двух человек оказались долги за услуги ЖКХ, данная задолженность удерживается из заработной платы должников, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

Всего за время рейда было проверено 50 человек. Профилактические проверки будут продолжены.