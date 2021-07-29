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Общество29 июля 2021 18:00

Сайты по продаже дипломов заблокировал суд в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Доступ к сайтам заблокирован по решению суда Фото: архив "КП"

Доступ к сайтам заблокирован по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе мониторинга ести Интернет выявлено пять сайтов по продаже дипломов о высшем образовании, школьных аттестатов, дипломов техникумов и колледжей и других документов без прохождения соответствующего обучения.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной. Заявление удовлетворено судом и направлено для исполнения в территориальный орган Роскомнадзора.

Доступ к сайтам заблокирован.