Сайты по продаже дипломов заблокировал суд в Тверской области

Доступ к сайтам заблокирован по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе мониторинга ести Интернет выявлено пять сайтов по продаже дипломов о высшем образовании, школьных аттестатов, дипломов техникумов и колледжей и других документов без прохождения соответствующего обучения.

Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной. Заявление удовлетворено судом и направлено для исполнения в территориальный орган Роскомнадзора.

Доступ к сайтам заблокирован.