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Общество29 июля 2021 17:48

Жителей Тверской области предупреждают о высокой пожарной опасности в лесах

Она сохранится до 2 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В лесах сохраняется высокая пожарная опасность

В лесах сохраняется высокая пожарная опасность

Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

В Тверской области по сообщению регионального МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, в период с 30 июля по 2 августа сохранится высокая пожарная опасность.

Жителям напоминают о мерах безопасности и призывают не жечь траву и костры, не кидать окурки и спички.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.